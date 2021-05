Rodrigo De Paul al centro del mercato. Sarà l’estate del suo addio all’Udinese, pronto per un palcoscenico di primo livello, anche se il club dei Pozzo mantiene alto il prezzo. La Juventus è in corsa come il Milan e, stando a quanto riporta Il Messaggero Veneto, i friulani avrebbero rifiutato l’offerta di 20 milioni di euro più il cartellino del difensore Perez da parte dell’Atletico Madrid. Servono 40 milioni per aggiudicarsi il tuttocampista argentino.