L'Udinese fissa il prezzo di Nahuel Molina. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club friulano valuta il classe 1998 argentino tra i 25 e i 30 milioni di euro, avvisando così la Juve che lo ha individuato come un serio obiettivo per le corsie esterne. Un contatto tra le parti c'è già stato, quando Federico Cherubini ha incontrato i Pozzo a Londra: l'intesa potrebbe anche arrivare ma la concorrenza non manca, con l'Atletico Madrid che continua a seguire la situazione con particolare interesse.