La Juventus continua a cercare il nuovo numero 9 per la prossima stagione. La prima scelta è Arek Milik del Napoli col quale si sta provando a mettere in piedi uno scambio con Bernardeschi ma il nodo dei diritti d'immagine ha bloccato tutto. Per questo, Paratici sta valutando l'alternativa: il profilo che piace di più dopo quello del polacco è Raul Jimenez del Wolverhampton. Anche qui c'è un ostacolo, rappresentato dalla valutazione dei Wolves: il giocatore infatti non si muoverà per meno di 50 milioni di euro che la Juve considera troppo alta.