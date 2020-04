LA Juve continua a seguire Erling Braut Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund, secondo quanto riferito dalla stampa norvegese, è una vera e propria ossessione per il CFO bianconero Fabio Paratici, che già lo ha provato a portare a Torino, senza però riuscirci. La Juve non si arrenderà nel provare a prendere l'attaccante nei prossimi mesi. Possibile un nuovo assalto nell'estate del 2021, con la speranza, per i bianconeri, che il prezzo non sia lievitato a cifre impossibili. Per l'attacco restano vive le piste che portano a Gabriel Jesus e Kane.