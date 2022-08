Ore calde per il mercato dellache tra ieri e oggi sembra essere sempre più intenzionata a sbloccare diversi affari e dare a Massimiliano Allegri quello che chiede per l'inizio del campionato. Tra i nomi quello di, per l'attacco bianconero. L'affare può decollare se l'olandese sarà liberato a zero dal Barcellona. Dalla Spagna, il media Relevo, però, sottolinea come la Juventus potrebbe accelerare i tempi pagando una cifra simbolica al club catalano.