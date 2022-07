Lain pressing per Leandro. È lui, infatti, il profilo prescelto per ricoprire il ruolo di play nei tre di centrocampo. In uscita dal Paris Saint-Germain, il club parigino non concede comunque sconti ai bianconeri. 20 milioni la richiesta, mentre la dirigenza della Juve si ferma, seconda quanto riporta il Corriere dello Sport, a 15 milioni bonus compresi.