Dopo l’acquisto di Arthur, la Juventus non si ferma con il centrocampo e si proietta nella ricerca di nuovi rinforzi. Il candidato numero uno di Sarri è Jorginho, suo fedelissimo che ha portato con sé dal Napoli al Chelsea, ma non solo. La dirigenza bianconera prosegue nell’osservare le vicende che riguardano il futuro di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000. Sul gioiellino c’è forte l’Inter, che come riporta il Corriere dello Sport avrebbe proposto al club di Cellino un’offerta di circa 30-35 milioni di euro.