Nuova pretendente per Hakan Calhanoglu. Il trequartista è in scadenza di contratto con il Milan, attualmente è impegnato nell’Europeo e segnali per il rinnovo non sono arrivati. La Juventus monitora la situazione da diverso tempo che se nel mezzo si sarebbe inserito un altro club, ovvero l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i Colchoneros avrebbero offerto un contratto superiore a quello da 4 milioni di euro a stagione proposto dai rossoneri.