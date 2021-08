La scorsa settimana sembrava quasi tutto fatto per il passaggio di. La trattativa, però, ha subito una brusca frenata perché sul centrale serbo della Fiorentinadell'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici. La Fiorentina proverà ancora a fare l'ultimo tentativo per provare a convincere il classe 1997 a restare in viola, proponendo un importante rinnovo del contratto che è in scadenza nel giugno 2022. In caso di mancato accordo, però, Commisso dovrebbe cederlo subito per evitare di perderlo a zero. In caso di cessione di Dragusin e Rugani, anche lapotrebbe tornare sul giocatore.