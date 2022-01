Dopo il colpo Dusan Vlahovic, continua, in casa Juventus, la ricerca del centrocampista in grado di far fare il salto di livello a tutto il reparto. Tra i nomi in cima alla lista, quello di Aurelien ​Tchouameni, centrocampista di proprietà del Monaco che, però, secondo quanto riportala stampa francese, avrebbe chiesto al club del Principato di essere ceduto. Su di lui, oltre alla Juventus, anche ​Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcellona.