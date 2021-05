Panchina e rosa. I grattacapi in casa Juventus sono diversi e la dirigenza avrà parecchio lavoro da fare quest'estate. Inoltre, se esclusione dalla Champions League sarà, bisognerà fare i conti con un taglio ai costi e al budget spendibile. Nel frattempo, ci sono novità interessanti che arrivano da Barcellona. Secondo quanto riporta Sport, l'obiettivo di mercato dei bianconeri Dembélé non rinnoverà con i balugrana e potrebbe liberarsi già in estate.