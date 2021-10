La Juventus spinge forte, per migliorare il centrocampo. Addirittura, contatti stretti e importanti tra le parti sarebbero avvenuti sul finire della passata stagione. L'obiettivo è sempre Aurelien Tchouamenti e a raccaontare il retroscena è Nicola Balice, dalle pagine de ilBianconero.com:IL RETROSCENA – Non è ancora terminata la scorsa stagione quando Tchouameni con i suoi agenti viene a Torino. Un autentico blitz per conoscere meglio il mondo Juve, con tanto di incontro diretto con Cherubini in un noto hotel torinese. Il lungo corteggiamento è iniziato ha da subito trovato la sponda del giocatore, che nonostante la corte di tanti altri top club, alla Juve avrebbe già detto di sì.