Julian Alvarez, talento del River Plate, ha attirato su di sé l'interesse di diversi top club, tra cui la Juventus. Queste le parole del presidente del club argentino: "Ora che il suo procuratore è tornato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlarci per raggiungere un accordo e far sì che Julian possa rimanere. Parlo per conto del River: è giovane, cresciuto molto, il mondo parla di lui e il prossimo anno c’è un Mondiale. Secondo noi non è ancora arrivato il momento di dirgli addio. Parliamo col suo agente, abbiamo un rapporto umano e affettivo coi calciatori, non li coinvolgiamo in queste questioni. In Argentina un giocatore del genere non si vede da tempo"