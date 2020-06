Il Manchester United perde un giovane talento. Il trequartista Angel Gomes ha deciso di non rinnovare il suo contratto, sperando di trovare più spazio in prima squadra, cosa che Solskjaer non gli ha concesso. Da qui la sua decisione, che ha scossa il mercato europeo. Stando a quanto riporta l’Independent, in un primo momento si sono mosse Inter e Barcellona, ritirando ogni tipo di offerta alla luce delle alte richieste del suo entourage. Decisiva sarà la volontà del suo agente Pini Zahavi, che gode dell’aiuto di Jorge Mendes, legato alla sua famiglia e in buoni rapporti con la Juventus. Un fattore chiave che può facilitare i bianconeri.