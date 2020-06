In casa Roma il focus è da tempo rivolto sulla cessione della società. Il mancato arrivo di Friedkin ha eluso le speranza di risanare le finanze, attualmente in profondo rosso (278,5 milioni di euro di indebitamento). Una strategia per tamponare l’emorragia economica sarebbe una massiccia campagna cessioni, che potrebbe comprendere anche due stelle come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. La Roma cercherà a tutti i costi di evitarlo, ma intanto i club di Serie A si fanno avanti. Come riporta La Repubblica, Juve e Inter si sono già mosse per Zaniolo: i bianconeri hanno offerto Bernardeschi, Romero più soldi, mentre i nerazzurri Nainggolan più una quota cash. Secco no dalla Capitale, che chiede 70/80 milioni.