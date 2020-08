Come riporta il Corriere di Verona, l’Inter è il club più attivo per strappare alla concorrenza Marash Kumbulla, gioiellino messosi in mostra nell’Hellas Verona dei miracoli di Ivan Juric. Il club nerazzurro – si legge – avrebbe rilanciato per il difensore centrale classe 2000, offrendo Salcedo, Agoumè più una quota cash. Resta da capire se l’offerta soddisfi il club del presidente Setti che ha sempre chiesto 30 milioni di euro. Più defilate rimangono Juventus e Lazio.