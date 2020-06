Nonostante Diego Simeone non abbia nessuna intenzione di privarsene, salgono le quotazioni di Alvaro Morata all’Inter. Stando a quanto riporta Tuttosport, con il probabile addio di Lautaro Martinez sarebbe proprio l’attaccante dell’Atletico Madrid, ex Juventus, ad essere salito in cima alle preferenze di Antonio Conte e dell’ad Beppe Marotta. Il tecnico salentino lo allenò durante la sua esperienza in Blues e, conoscendone le qualità, lo vedrebbe di buon occhio al fianco di Lukaku, ma c’è da scalfire la resistenza del Cholo Simeone, contrario alla cessione dello spagnolo.