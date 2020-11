L’Inter ha tutta l’intenzione di colmare il ruolo di vice-Lukaku, al momento assente nella rosa di Antonio Conte. E lo farà a partire dal mercato di gennaio. Negli ultimi giorni è stato accostato con forza il nome di Arek Milik, ex obiettivo della Juventus quando ancora sedeva Sarri in panchina. Come riporta Tuttosport, sarebbe proprio il polacco la prima scelta di Conte, anche se De Laurentiis non sarebbe disposto a liberarlo a cifre troppo basse, nonostante il suo contratto in scadenza a giugno 2021.