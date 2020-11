Per poter condurre le proprie campagne acquisti, inevitabilmente la Juventus deve fare i conti con la concorrenza delle altre big, sia italiane che europee. In questo momento, la rivale che suscita più apprensione sul mercato è l'Inter dell'ex dirigente bianconero Beppe Marotta. A centrocampo ci sono due giocatori, seguiti da Marotta secondo il Corriere dello Sport, che potrebbero fare al caso anche della Juve: Rodrigo De Paul dell'Udinese, già accostato alla Vecchia Signora quest'estate, e un potenziale ghiotto parametro zero come Georgino Wijnaldum del Liverpool.