L'Inter vuole Davide Frattesi, e lo vuole subito. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Marotta sta provando a convincere l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali intavolando una trattativa simile a quella che ha portato Locatelli in bianconero, in questo caso con la formula del prestito gratuito di 18 mesi fino a giugno 2023. Il giovane centrocampista piace anche alla Juve, che lo ha messo nel mirino per l'estate insieme a Gianluca Scamacca.