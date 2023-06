Il nome di Davide Frattesi resta sempre nel mirino della dirigenza della Juventus, in attesa ancora di capire se proseguire con Massimiliano Allegri, o se, invece, optare per un nuovo allenatore. Nel frattempo però, l'Inter prova a bruciare i tempi, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe disposta ad offrire i cartellini dei giovani Fabbian e Mulattieri per arrivare all'ex centrocampista della Roma.