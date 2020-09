L’Inter prova il sorpasso decisivo per Marash Kumbulla. Corteggiato da Juventus e Lazio, la dirigenza nerazzurra starebbe riformulando l’offerta per mettere le mani sul difensore del Verona, una delle sorprese più belle della scorsa stagione. Come riporta Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbe convincere il presidente Setti con una proposta di 25 milioni di euro e nell’operazione può rientrare il rinnovo del prestito di Eddie Salcedo.