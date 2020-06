L’Inter preme l’acceleratore per Sandro Tonali. Da tempo ha raggiunto un’intesa di massimo con il centrocampista del Brescia, che ha dato preferenza al progetto nerazzurro, resta da trovare l’accordo con il presidente Cellino, osso duro in sede di mercato. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fissato un contatto diretto con le rondinelle per trovare la quadra per chiudere l’operazione, per ora senza contropartite come Esposito. Dunque, nonostante i 50 milioni chiesti dal Brescia siano lontani dai 30/35 nelle idee dell’Inter, il club di Viale della Liberazione vuole dare l’assalto finale. Cercando di non ricadere nel dejà-vu Kulusevski, infatti è la Juventus una delle principali concorrenti in Italia per Tonali.