L’Inter non smette di pensare a Rodrigo De Paul. La superba prova all’Olimpico contro la Lazio l’ha consacrato ancora una volta, e nonostante abbia ribadito il suo affetto nei confronti dell’Udinese, in estate potrebbe sbarcare in una big. Come riporta Calciomercato.com, il club nerazzurro è un forte candidato al talento argentino, ne apprezza le doti e i rapporti tra le società sono ottimi. Inoltre, la valutazione di 35 milioni di euro può essere discussa sia in termini di formula che per l’inserimento di eventuali contropartite. Su De Paul c’è anche la Juventus, che nelle scorse settimane aveva effettuato un blitz per sondare i termini dell’affare.