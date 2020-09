È stato accostato anche alla Juventus come centrocampista di forza, fisicità e palleggio, adesso è entrato nei pensieri dell’Inter. Thomas Partey sta vivendo un’estate all’insegna del calciomercato, dove incessanti voci lo vedrebbero lontano dall’Atletico Madrid, nonostante Simeone gli abbia consegnato le chiavi della sua mediana. Come riporta Calciomercato.com, i nerazzurri lo avrebbero identificato come alternativa a Kantè, ma tutto dipende dalle uscite, in particolare da quella di Brozovic, accostato dalla stampa spagnola ai Colchoneros. Sul ghanese c’è anche l’Arsenal, che si è fermato di fronte alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro.