La vittoria contro il Torino ha riportato all’Inter un clima più disteso, migliore rispetto a quello che aleggiava ad Appiano dopo la sconfitta contro il Bologna e il pareggio contro l’Hellas Verona. Conte pensa già alla rosa del futuro e ha già le idee chiare: non solo giovani dal futuro roseo ma anche giocatori pronti dall’esperienza assicurata. Come riporta il Corriere dello Sport, il profilo che corrispondo a tale identikit è quello di N’Golo Kantè, centrocampista del Chelsea campione del mondo, accostato anche alla Juventus, che Conte ha allenato nella sua esperienza in Blues. Il nodo è come portarlo a Milano, dal momento che il club londinese fa una valutazione di 60 milioni di euro.