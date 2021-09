La Juventus è sempre in attenta osservazione dei migliori talenti del calcio italiano. Come lei, anche le altre big della Serie A, come l'Inter dell'ex dirigente bianconero Beppe Marotta. Come spiega Calciomercato.com, il club nerazzurro ha sul taccuino due giocatori giovani del Sassuolo, che stasera sta osservando da vicino nella partita casalinga contro il Torino, che sta aprendo la 4^ giornata di campionato.Raspadori ha già detto il suo no alla Juve, Scamacca (già obiettivo juventino a gennaio di quest'anno) costa almeno 25 milioni.