Nonostante le smentite di Zidane, l’asse di mercato tra Inter e Real Madrid può surriscaldarsi sul fronte Isco. La voce è rimbalzata dalla Spagna, e la Gazzetta dello Sport afferma come il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto Christian Eriksen come contropartita tecnica. Due scontenti nelle rispettive squadre che potrebbero trovare la rivalsa a parti invertite, e il big match di stasera potrebbe rappresentare anche un primo approccio tra le due dirigenze. Il nome di Isco è circolato anche in orbita Juventus, che al momento non lo riterrebbe una priorità.