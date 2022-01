Dopo Gosens e Caicedo, l'Inter vorrebbe chiudere anche per Frattesi in questo mercato invernale. Il classe '99 piace parecchio in Italia e fuori, Borussia Dortmund compreso. Andrebbe a sostituire Sensi, anche lui ex Sassuolo, andato in prestito alla Sampdoria ma all'apparenza lontano dal progetto di Inzaghi: potrebbe partire a fine stagione, tornato alla base.



FRATTESI - Il Sassuolo valuta Frattesi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra ragguardevole, visto che si tratta di un calciatore che gioca in Serie A da sei mesi. Il suo rendimento però non si discute e anche la chiamata di Mancini ne ha fatto inevitabilmente lievitare il prezzo. Il rischio è che da qui a fine anno la cifra possa crescere ancora. Ecco perché l'Inter vuole muoversi per tempo, evitando aste estive.