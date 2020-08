Come riporta Calciomercato.com, l’Inter ha be indirizzato due colpi che corrispondono a obiettivi di mercato della Juventus: Marash Kumbulla e Sandro Tonali. I nerazzurri hanno trovato sia l’intesa con il difensore del Verona che l’accordo con il centrocampista del Brescia per un quinquennale da 3 milioni a stagione. Da perfezionare, invece, la quadra con i club: per Kumbulla l’Inter vorrebbe inserire delle contrapartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino (30 milioni), mentre per il secondo la formula desiderata sarebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Discorsi ben avviati, che però verranno rimandati dopo il confronto Conte-Zhang, da cui passerà molto del futuro dell’Inter.