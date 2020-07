Emerson Palmieri sarà oggetto di mercato, sia per l’Inter che per la Juventus. Entrambi i club hanno messo tra le priorità la ricerca di un terzino sinistro, e l’esterno azzurro del Chelsea fa al caso loro. Dopo aver ufficializzato Hakimi, la dirigenza nerazzurra sta premendo sull’acceleratore per accontentare Conte anche sull’out mancino: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i Blues valutano Emerson Palmieri 20-25 milioni di euro, e l’Inter avrebbe congelato tutte le alternative perchè è convinta di chiudere per l’ex terzino della Roma.