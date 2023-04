Sassuolo-Juve è uno dei match più attesi di questa giornata. E Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha toccato tanti temi riguardanti il mercato con l'ex attaccante neroverde come nome per i bianconeri: “Non ho parlato con Gianluca, ma non sarei sorpreso tornasse in Italia. Per la Juve o per qualsiasi altra big italiana sarebbe una opportunità. Non ci sono tanti nove con le caratteristiche di Scamacca in Serie A”.