Uno degli obiettivi della Juventus per il centrocampo è Rodrigo De Paul, in uscita dall'Udinese. Il 26enne argentino, che in Friuli è maturato come mezzala tecnica, viene valutato tra i 35 e i 40 milioni dal club dei Pozzo, e la Juve l'ha tenuto a lungo in considerazione. Lui inoltre pare abbia rifiutato diverse richieste dall'estero per aspettare la chiamata di prestigio dalla Serie A. Tuttavia oggi ha lasciato un indizio su Twitter che farebbe pensare a un suo trasferimento in Inghilterra. In risposta a un profilo Twitter di fan del Leeds, che gli chiedeva "Ti vedremo presto?" lui ha risposto di sì con l'emoji delle dita incrociate...