"Tra i nomi per il centrocampo #Juve è il caso di eliminare #Tchouaméni: non arriverà a Torino (a meno di clamorose sorprese). Witsel in corsa, #Zakaria... di più. ".Questi gli aggiornamenti sul mercato della Juventus, condivisi dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, attraverso il suo profilo Twitter.