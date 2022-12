All'Inter è suonato il campanello d’allarme, la dirigenza ha capito che non si può più aspettare: l’Inter ha assoluta urgenza di una punta e il nome di Marcus Thuram è il primo sulla vista. Da diversi mesi, ormai, l’Inter sta portando avanti i dialoghi con l'attaccante in scadenza con il Borussia di Mönchengladbach, quasi chiuso un più di un anno fa, prima che il ginocchio dell’attaccante facesse crack. Un calciatore parecchio ambito, che piace a Juve e Bayern, anche se in viale della Liberazione sono convinti che l’operazione possa procedere bene, come spiega calciomercato.com.