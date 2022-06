Nelle idee della dirigenza bianconera, in vista della sessione di mercato estiva, quella di ridisegnare l'attacco, con l'unica certezza che a guidarlo sarà Dusan Vlahovic. In questo senso, come riporta La Gazzetta dello Sport, non sarebbe tramontata l'idea Gabriel Jesus, calciatore molto gradito ad Allegri e che si troverà ai margini del progetto Citizens, dopo l'acquisto di Haaland.