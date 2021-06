Per Stefano Sturaro si potrebbero aprire le porte di una nuova avventura della sua carriera. L’ex centrocampista della Juventus dal 2015 al 2018 sarebbe vicino al trasferimento al Cagliari. Stando a quanto riporta Sky Sport, dopo l’anno in prestito al Verona, il giocatore potrebbe lasciare il Genoa per sbarcare in Sardegna. Il club sardo avrebbe offerto in cambio ai liguri il cartellino di Gaston Pereiro, trequartista classe 1995.