Altra doppietta per Marko. L'attaccante austriaco delè andato a segno due volte anche nel match di oggi contro lo(2-2 il risultato finale) arrivando a quota cinque gol dall'inizio della stagione e superando anche Dusan, fermo a quattro. Il giocatore rossoblù era stato un obiettivo di mercato anche della, che però non è mai riuscita ad affondare il colpo decisivo e alla fine ha virato su Arek, comunque protagonista di un esordio più che convincente in bianconero con due reti in altrettante presenze consecutive.