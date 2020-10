Edin Dzeko e la Juventus si sono sfiorati e non si sono sposati per poco. Incastri non riusciti di mercato hanno fatto naufragare l’affare, con il bosniaco rimasto alla Roma e i bianconeri che hanno virati su Morata. Adesso, per il cigno di Sarajevo si avvicina anche il rinnovo di contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il bosniaco prolungherà il suo contratto fino al 2023, spalmando l’attuale ingaggio di 7,5 milioni di euro.