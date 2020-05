Tra i nomi chiacchierati nei discorsi di scambio tra Juventus e Barcellona, è rientrato anche quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale è attualmente in prestito allo Schalke 04, in estate tornerà alla base, solo di passaggio probabilmente. Il classe ’99 ha molto mercato, oltre ai bianconeri c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che al momento sarebbe in vantaggio. È quanto riporta Sky Deutschland, secondo cui i Toffees starebbero premendo l'acceleratore con i blaugrana al punto di voler chiudere l’affare già nei prossimi giorni. Todibo è stato accostato anche ad un’altra squadra italiana, l’Inter, inserito nel giro di possibili contropartite tecniche per l’operazione Lautaro Martinez.