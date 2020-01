L'Everton è pronto a muoversi per Emre Can: secondo quanto riportato dal Daily Mirror, i Toffees preparano un'offerta da circa 35 milioni di euro per la Juventus. Ancelotti ha identificato nel tedesco l'acquisto ideale per ritornare ad essere nella parte alta della classifica e i pochi minuti a disposizione che gli ha concesso Maurizio Sarri in questo inizio di stagione potrebbero spingere Emre alla partenza, malgrado Paratici abbia confermato che non ci saranno ulteriori movimenti di mercato.