Il mercato di gennaio della Juventus si è aperto con la definizione dell’operazione Rovella, che rimarrà in prestito al Genoa per continuare il suo percorso di crescita, e si concentrerà principalmente sulla ricerca della quarta punta. Cosa che non limiterà Fabio Paratici nello studiare i più giovani talenti sulla piazza. Uno di questi è Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting Lisbona, seguito da una lunghissima fila di top club. Infatti, stando a quanto riporta As, sul 18enne non c’è solo la Juventus, ma anche Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.