Dopo essersi messo in mostra con la maglia della Danimarca agli Europei, il valore del cartellino diè salito alle stelle. Ecco perché il futuro professionale del centrocampista classe 2000 della Sampdoria dovrebbe essere all'estero: come riportato da La Repubblica, nessun club italiano sarebbe intenzionato ad accontentare le richieste del presidente della Samp Ferrero, che per il giovane talento chiededi euro. Anche la Juventus preferirebbe investire la stessa cifra per arrivare a un centrocampista come Locatelli, mentre in Premier e in Liga ci sarebbero squadre pronte a fare sul serio per convincere Ferrero.