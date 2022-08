In entrata e in uscita, il mercato della, negli ultimi giorni della sessione, lavora sul doppio fronte. Tra i nomi spesso accostati ad una possibile cessione c'è quello di. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, l'entourage dello svizzero ha fatto sapere chiaramente che la volontà del calciatore è quella di rimanere a Torino.