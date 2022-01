Intervenuto ai microfoni di Sportsmail, un portavoce dell'entourage di Paul Pogba ha parlato dell'ipotesi del rinnovo di contratto con il Manchester United. Il centrocampista, come noto, è in scadenza a giugno con i Red Devils e resta un grande obiettivo di mercato anche per la Juve. Ecco quanto dichiarato: "Per fare luce sui resoconti dei media, a Paul non è stato offerto un nuovo contratto negli ultimi mesi. Paul è completamente concentrato sul suo recupero dall'infortunio con l'obiettivo di aiutare la squadra il prima possibile".