In questo momento così delicato per tutto l'ambiente bianconero, chi sembra avere delle difficoltà maggiori ad integrarsi con il gruppo è l'ex centrocampista della Cremonese Nicolò Fagioli. Sia chiaro, va precisato anche che i minuti che gli sono stati concessi fino ad oggi sono stati pochi, ma le volte in cui è stato chiamato in causa non ha saputo incidere come quando era a Cremona. Proprio per questo si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di cederlo in prestito a gennaio e stando a qaunto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio l'Empoli (prossimo avversario della Juve) avrebbe messo gli occhi su Fagioli.