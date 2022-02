Effetto entusiasmo: quello scatenato da Vlahovic dal momento del suo arrivo a Torino. Effetto domino, sempre dovuto al trasferimento dell’attaccante serbo. Infatti, dopo la sua cessione la Fiorentina si è fiondata su Cabral, andando a prelevarlo dal Basilea. Il club elvetico, quindi, si ritrova con uno slot attaccante da riempire. L’idea è di farlo con Kaio Jorge, fino ad oggi ai margini del progetto sportivo di Massimiliano Allegri. L’affondo potrebbe arrivare nelle prossime ore, perché in Svizzera la finestra di mercato è ancora aperta, e lo sarà fino al 15 febbraio. La formula sul tavolo delle trattative è quella del prestito, perché la Juventus non ha intenzione di cedere il cartellino del calciatore. A rallentare le operazioni, però, potrebbe essere il tecnico livornese. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Allegri starebbe facendo opera di persuasione, perché crede nelle qualità di Kaio Jorge ed è convinto che possa ritagliarsi uno spazio importante, da qui al termine della stagione. In tutto questo, il tempo stringe, se si pensa alla Svizzera. Attenzione, però, anche alla pista Russia: lì la finestra di mercato chiude il 22 febbraio.