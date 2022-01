Ultimi giorni di mercato, ultimi giorni di fuoco e fiamme per dirigenti e procuratori. Anche in casa Juve si lavora alacremente per rafforzare la rosa, in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta calciomercato.com, proprio agli uomini di mercato bianconeri sarebbe stato proposto, dal suo entourage, Aubameyang, sempre più lontano da Londa e dall'Arsenal.