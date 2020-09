Juventus in pressing su Luis Suarez, che aspetta "solo" di liberarsi dal Barcellona e prendere il passaporto comunitario. L'accordo col giocatore è stato trovato sulla base di 14 milioni di euro lordi a stagione per tre anni, i like di Bentancur, Bonucci e Chiellini su un post dell'uruguaiano sono un ulteriore avvicinamento al mondo bianconero. Un'attesa nella quale secondo quanto riportato da Calciomercato.com ha provato a inserirsi l'Atletico Madrid che ha individuato Il Pistolero come sostituto ideale di Diego Costa. L'inserimento dei Colchoneros però non preoccupa i bianconeri, forti del sì del giocatore.