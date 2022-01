L'Atletico Madrid non cederà Luis Suarez nel mercato di gennaio. Il Pistolero è stato negli ultimi giorni accostato ad alcuni club tra cui l'Aston Villa, ma come riporta Goal non partirà. Anche la Juve, su richiesta di Allegri secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport a inizio gennaio, aveva sondato il terreno per l'uruguaiano in caso di partenza di Morata, che tra l'altro è ancora di proprietà dell'Atletico.